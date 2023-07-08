Dördüncü yerel ve bölgesel yayıncılar buluşması Gaziantep'te gerçekleşti

GAZİANTEP - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun " Yerel ve Bölgesel yayıncılar buluşması Gaziantep'te düzenlendi.

RTÜK'ün Yerel ve Bölgesel yayıncılar buluşması Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat merkezinde başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RATEM Başkanı Mehmet Aydın Şerbetlioğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek'in de aralarında olduğu 13 ilden radyo ve televizyon yöneticileri de katıldı. Düzenlenen programda açılış konuşmalarının ardından RTÜK sunumları gerçekleştirilerek yayıncılar bilgilendirildi.

Deprem bölgesinde görev yapan yayıncıların yanı sıra yerel ve bölgesel yayıncıların sorunları, öneri ve taleplerinin tespiti çerçevesinde gerçekleştirilen programda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,"15 Temmuz darbesinden sonra deprem döneminde de hem medyamızın, yerel medyamızın çok başarılı bir sınav verdiğini ve olmazsa olmaz olduğunu bir kere daha gösterdiğini her fırsatta söylüyorum" dedi.

"Yerel yayıncılara destek verilmesini istedik"

Yerel yayıncıların maddi destek alması yönünde kanun çıkarılması için çaba gösterdiklerini ve Yeni dönemde meclisten değerlendirileceğini söyleyen Şahin, "Öncelikli yayınlar yapan yerel yayıncılara destek verilmesini istedik. Bunlar devlet alacaklarının tamamı kanun dışında bir düzenleme yapılarak yapamayacağımız şeyler. Mutlaka kanunda değişiklik yapmamız şart. Mecliste yoğunluk olmasından dolayı veya bu tarafa bakmamaları nedeniyle biz bu kanunu geçiremedik. Yeni Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş yeni döneminde bir hazırlık yaparak yeni dönemde bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Bundan ümitliyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te bulunan yerel yayıncıların maddi destek sorununu TRT'nin yardımı ile Şahinbey Belediyesi ile çözeceklerini aktaran Şahin, "Deprem bölgesinde ki yerel yayıncılarımızın taleplerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile yapacağım özel görüşmede bu sorunları dile getireceğim. Yerel basına önem veren yerel yöneticilerimizin de desteğiyle deprem bölgesindeki yayıncılarımızın maddi sorunlarını TRT'nin de teknik desteğiyle çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Şehrimizdeki medya mensuplarımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Açılış konuşmalarında deprem bölgesinde gerçekleştirilen projeleri anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Programın Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Basının önemini biliyor, şehrimizdeki medya mensuplarımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Böylesi bir toplantının ilçemizde düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Basın gerçekten önemli bir güç vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünü haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirmesi açısından basın çok önemli bir görev icra ediyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir saat önceki haberin bile bayatladığı bir süreci geçiriyoruz. Deprem felaketi yaşadık depremde yanıltıcı bilgiler çok hızlı yayıldı. Bunların önlenmesi gerçekten çok önemli. Yerel ve bölgesel basının önemi büyük ve bunların problemlerinin burada tartışılacak olması çözüm üretilecek olması açısından bu toplantının önemi gerçekten büyük" dedi.

"Medya inanılmaz stratejik öneme sahip"

RATEM Başkanı Mehmet Aydın Şerbetlioğlu, medyanın büyüklüğünü ve önemini belirterek, "Bu bölge yaralı bölge ve deprem felaketini yaşayan bütün yayıncılarımız burada. Biz RTÜK Başkanı ve başkan yardımcılarımızla depremin ilk sabah itibari ile gerekli yardımların tespiti için istişare halinde olduk. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra deprem felaketi de gösterdi ki yerel radyo televizyon yayıncılığı vazgeçilmez ve ülkemizin bekası açısından da inanılmaz stratejik öneme sahip" diye konuştu.