Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Seslendi: Kimsenin Sizi İdeallerinizden Koparmasına Müsaade Etmeyin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, ideallerinden kopmamaları gerektiğini vurguladı ve umutsuzluk dalgalarına prim vermemeleri gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençler) Kimsenin sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin."
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Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Politika