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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Seslendi: Kimsenin Sizi İdeallerinizden Koparmasına Müsaade Etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Seslendi: Kimsenin Sizi İdeallerinizden Koparmasına Müsaade Etmeyin

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, ideallerinden kopmamaları gerektiğini vurguladı ve umutsuzluk dalgalarına prim vermemeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençler) Kimsenin sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin."

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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