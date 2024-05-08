Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'ı Sarsılmaz Bir Dost Olarak Tanımlıyor

BELGRAD/BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin dış ilişkilerinde Sırbistan'ı "sarsılmaz bir dost" olarak tanımlıyor. Çin diplomatik söyleminde bu terim özel bir anlam taşıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz Ekim ayında 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Xi'ye, Sırbistan'ın Çin ile olan sarsılmaz dostluğundan gurur duyduğunu ve Çin'in Sırbistan'a her zaman eşiti olarak muamele ettiğini söylemişti.

Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, sarsılmaz dostluk teriminin, birbirinin temel çıkarlarına hakiki saygı gösterme temelinde yakın ilişki, yakın iletişim ve yakın işbirliği anlamına geldiğini belirtti. Tüm bu özellikler Çin-Sırbistan ilişkisinde de bulunuyor.

2016 yılında ülkeye yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan'ın direncinin, mirasının ve doğal güzelliğinin bir sembolü olan Belgrad'daki Kalemegdan Parkı'nda gezintiye çıkan Xi, Sırbistan'a ve halkına duyduğu derin saygıyı ifade etmişti.

Sırbistan'ın eski savunma ve içişleri bakanlarından Aleksandar Vulin, iki ülke arasındaki bağın sadece diplomasiyle değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve anlayış yoluyla da pekiştiğini vurguluyor.

Vulin, "Sırbistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne sadece büyüklüğünden dolayı değil, sahip olduğu emsal nitelikteki liderliğinden dolayı da derin saygı duyuyor. Çin nasıl konuşmak ve dinlemek gerektiğini bilir. Çin bir komutan değil, bir ortaktır. Çin dikte etmez, tavsiye eder" diyor.