Üye Girişi
Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için Çarşamba günü Budapeşte'ye gitti. Xi, Budapeşte Havalimanı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eşi tarafından karşılandı.

BUDAPEŞTE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için Çarşamba günü Budapeşte'ye gitti.

Xi, Budapeşte Havalimanı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eşi tarafından karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Viktor Orban Macaristan Xi Jinping Budapeşte Dış Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title