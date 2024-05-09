Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

BUDAPEŞTE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için Çarşamba günü Budapeşte'ye gitti.

Xi, Budapeşte Havalimanı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eşi tarafından karşılandı.