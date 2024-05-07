ÖĞRETMEN ATAMASI branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? #128226 2024 Öğretmen ataması başvuru şartları ve kılavuzu yayınlandı mı?

2024 Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı soruları gündeme gelirken öğretmen ataması başvuru şartları araştırılıyor. Branş dağılımı ve başvuru şartları ne zaman olacağına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öğretmen ataması sayısı, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin "Bakanlarımız branş dağılımlarını ve başvuru takvimini yarın paylaşacak." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erdoğan, binlerce öğretmenin beklediği öğretmen atamalarına ilişkin olarak da "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." dedi.