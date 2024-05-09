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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve Cezayir arasındaki enerji alanında işbirliği imkanları ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra enerji alanında Türkiye ve Cezayir arasındaki mevcut işbirliği ve potansiyel işbirliği imkanları, hedeflenen 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabilmek için ticari ilişkilerin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cezayir Diplomasi Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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