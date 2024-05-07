Xi Jinping ve Emmanuel Macron Olimpiyat meşaleleri hediyeleşti

Xi, Macron'a 2008 Beijing Olimpiyatları ve 2022 Beijing Kış Olimpiyatları meşalelerini hediye ederken, Macron da Xi'ye bu yıl düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın meşalesini hediye etti.

PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile eşleri, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı'nın ofisi ve konutu olan Elysee Sarayı'ndaki görüşmeleri öncesinde birbirlerine hediyelerini sundu.

Hediyeler arasında, Elysee Sarayı'nın Portre Odası'nda bulunan üç Olimpiyat meşalesi özellikle dikkat çekti.

Xi'nin Macron'a takdim ettiği hediyeler, 2008 Beijing Olimpiyatları ve 2022 Beijing Kış Olimpiyatları'nın meşalelerinden oluşuyor.

Buna karşılık Macron da Xi'ye, yaklaşan Paris Olimpiyat Oyunları'nın meşalesini hediye etti. Paris, Temmuz-Ağustos ayları arasında 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Fransa'nın spor alanında güçlü olduğunu ve Çin'in oyunlara katılmak üzere Fransa'ya üst düzey bir heyet göndereceğini kaydeden Xi, Paris Olimpiyat Oyunları için başarı dileklerini iletti.

Aynı gün Macron ile birlikte basının karşısına geçen Xi, Paris Olimpiyat Oyunları'na başarılı şekilde ev sahipliği yapması yönünde Fransa'ya verdikleri desteği bir kez daha dile getirdi.

Xi ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, Fransa ile birlikte Paris Olimpiyat Oyunları sırasında dünya genelinde barış çağrısı yapan bir inisiyatif başlatmaya hazır olduğunu belirtti.