Xi için Belgrad'da düzenlenen karşılama töreninden çeşitli görüntüler
Resmi ziyaret için Sırbistan'a giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor. (XHTV)
1. Xi için Belgrad'da düzenlenen karşılama töreninden çeşitli görüntüler
Resmi ziyaret için Sırbistan'a giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic tarafından düzenlenen törenle karşılandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor. (XHTV)