Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğiyle ticaretimiz arttı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olduğu andan itibaren üye ülkelerle karşılıklı ticaretinin, yüzde 76 artarak 2,5 milyar dolardan 4,4 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Devlet Başkanları Zirvesi, AEB bünyesinde en üst organ olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi'nin kuruluşunun onuncu yıl dönümünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde yapıldı.

Moskova'da düzenlenen organizasyonda konuşan Caparov, AEB'ye üye ülke liderlerini, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı 9 Mayıs 1945'te elde ettiği zaferi ve Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması'nın 29 Mayıs 2014'te imzalanmasının onuncu yıl dönümünü tebrik etti.

Ülkesinin de üye olduğu AEB'de geçen dönemi değerlendiren Caparov, "Kırgızistan Cumhuriyeti'nin, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olduğu andan itibaren üye ülkelerle karşılıklı ticareti yüzde 76 artarak 2,5 milyar dolardan 4,4 milyar dolara çıktı." dedi.

Caparov, Kırgızistan'ın entegrasyon ve artan dış ticaretin olumlu etkilerini hissetmeye devam ettiğine dikkati çekerek, birliğe üye olduğu dönemde Kırgızistan'ın dış ticaret cirosunun 5,6 milyar dolardan 15,7 milyar dolara çıktığını ifade etti.

"İhracatımızın yüzde 80'i AEB üyesi ülkelere yapılıyor"

İhracatın 2,2 kat, ithalatın ise 2,9 kat arttığını aktaran Caparov, " Kırgızistan'ın AEB üye ülkelerine ihracatı 3 kat artarak 410 milyon dolardan 1 milyar 23 milyon dolara, ithalatın hacmi ise 2 milyar dolardan 3 milyar dolara yükseldi. Altın ihracatımız dışında, ihracatımızın yüzde 80'i AEB üyesi ülkelere yapılıyor." diye konuştu.

Ülkedeki iş dünyasının daha fazla entegrasyonda kararlı olduğunu belirten Caparov, "İş dünyamız, sadece yeni koşullara uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkelerimiz arasında ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine de önemli katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Caparov, AEB sayesinde makroekonomik istikrarı koruyabildiklerini, bölgede gıda ve enerji güvenliğini sağlayabildiklerini, işsizliği azaltabildiklerini, üretim büyümesini sürdürebildiklerini ve yeni pazarlara girebildiklerini kaydetti.

Kırgızistan'ın GSYH'si 2023'te yüzde 6,2 arttı

Ulusal ekonomiyi değerlendiren Caparov, Kırgızistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2023'te yüzde 6,2 arttığını hatırlattı.

Caparov, "2023'te Kırgızistan'ın GSYH'si 13 milyar 483 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırgızistan'da sanayi üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 arttı, inşaat işleri yüzde 8,6 artışla tamamlandı, perakende ticaret cirosu da yüzde 6,6 arttı." ifadelerini kullandı.

Küresel ticaret sisteminin işleyişinde ciddi sapmaların olduğu bir dönemde ekonomik aktivitenin batıdan doğuya, kuzeyden güneye kaydığını dile getiren Caparov, Çin'in 'Bir Kuşak ve Yol Girişimi' projesi, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşaatı projesinin önemine işaret etti.

Caparov, Kırgızistan'ın Birliğin gümrük sınırındaki 14 kontrol noktasının tamamının düzeni, malzemesi ve teknik donanımının tam olarak sağlandığını anımsatarak, maddi ve teknik destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Konuşmasında, birlik içindeki iş gücü piyasasına da değinen Caparov, şunları kaydetti:

"Ülkelerimizde işçi göçünü düzenleyen ulusal mevzuatlarda dengeli bir yaklaşım sergilenmelidir. Kırgızistan için işçi hareketliliği konuları temel öneme sahiptir. Bu nedenle sizleri AEB Antlaşması hükümlerinin ihlal edilmesini veya bozulmasını önlemeye çağırıyoruz. Birliğin imajının zedelenmesine izin vermemeliyiz. Vatandaşlarımızın güvenini güçlendirmeliyiz. Ortak iş piyasasının oluşması yönünde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Birliğin ekonomileri nitelikli işçilere ihtiyaç duyuyor, Nitelikli personel eğitimi alanında da aktif işbirliği geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum."

Kırgızistan, mal, hizmet, sermaye ve işgücü kaynakları için tek bir pazar oluşturma amacıyla 29 Mayıs 2014'te kurulan ve Rusya, Kazakistan ve Belarus'un kurucu üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'ne Ermenistan'ın ardından 9 Mayıs 2015'te katılmıştı.