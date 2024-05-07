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Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların son dönemde belini büken ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" dedi.

31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar Türkiye gündeminden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip çözüm için net ifadeler kullandı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

"ENFLASYON YAZ AYLARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

"DAHA ÖNCE YAPTIK, İNŞALLAH YİNE BAŞARACAĞIZ"

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Maliye Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

faruk merttürk:

25 yıl geçti be mübarek neden yapmadınız.

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Nurullah Aydın:

Biz seni biliyoruz CUMHURBAŞKANIM nankörler seni hiç bir zaman anlamadı anlamaz da...

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sade vatandaş:

eskiden çocukken internet televizyon telefon ambulans buzdolabı elektirik su falan yoktu akşam olduğunda herkes gaz lambasının başında toplanır sohbet edilirdi bizde oturur keyifle büyüklerin anlattığı MaSallaRı dinlerdik her nedense birden o günler aklıma geldi

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Deniz Celik:

Nas var nas nas varken sana bana ne oluyor faniler

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Türkçe Stupid Wars:

Üzücü Türk halkı hep bekler değil mi? Bekliyoruz. Lütfen Celladımız olmayın. Yada aşık olduğumuz celladımız olmayın. Neyse anlatmak istediğimi herkes kendince anlar.

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