Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Salı günü Belgrad'a gitti.

Sırbistan hava sahasına girdikten sonra Xi'nin uçağına, Sırbistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı eşlik etti.

Xi, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve eşi Tamara Vucic tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Çin ve Sırbistan ulusal bayraklarını sallayan Sırp çocuklar, Xi ve eşi Peng Liyuan'a çiçek sundu. Ulusal kıyafetler giymiş Sırplar, şarkı söyleyip dans ederek konukları karşıladı.

Xi, Belgrad'a varışında yaptığı yazılı açıklamada, "Çin ve Sırbistan arasında köklü bir geleneksel dostluk var. İkili ilişkilerimiz değişen uluslararası konjonktüre meydan okurken, devletler arası ilişkilerin de güzel bir örneğini teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

Xi, Vucic ile ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren diğer konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmak, dostluğu tazelemek, işbirliği planları yapmak, kalkınmanın yollarını aramak ve ikili ilişkilerin gelişimi için yeni bir yol haritası çizmek üzere bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendirmek için sabırsızlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Bu ziyaretin verimli olacağına ve Çin-Sırbistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına eminim" ifadesine yer verdi.

Xi'nin Sırbistan ziyareti 8 yıl içinde ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olup, ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve iyileştirilmesi açısından bir dönüm noktası olma özelliğini taşıyor.

Xi, "Vucic'in samimi daveti üzerine Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Çin hükümeti ve halkı adına, dost Sırbistan hükümeti ve halkına en içten selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Xi, 2016 yılında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin büyük atılım gerçekleştirdiğini ve tarihi sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

İki ülkenin kaya gibi sağlam bir karşılıklı siyasi güvenle birbirine bağlı olduğunu ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu belirten Xi, "Sarsılmaz dostluğumuz iki halkın kalbine daha da derinden kök salmış durumda" ifadesini kullandı.

Xi, Çin ve Sırbistan'ın, temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını ilgilendiren konularda birbirlerine güçlü destek verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, "Uluslararası hakkaniyet ve adaleti birlikte gözetiyor ve dünya barışı ve kalkınmasının teşvikine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Xi, iki ülke arasındaki işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Yeni bir tarihi başlangıç noktasında duran Çin, başlangıçtaki hedefe ortaklaşa bağlı kalmak ve Çin-Sırbistan işbirliğinde daha güçlü bir ivme, daha geniş kapsam ve daha yüksek kaliteyle yeni bir ufuk açmak üzere ilerlemek için Sırbistan ile birlikte çalışacak" ifadesini kullandı.

Xi, Sırbistan'a gitmeden evvel Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.