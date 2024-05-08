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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in davetiyle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Belgrad'a ulaştı.

BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in davetiyle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Salı günü Belgrad'a ulaştı.

Xi, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Vucic ve eşi Tamara Vucic tarafından karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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