Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tarbes'te görüşme gerçekleştirdi

TARBES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'ya giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Paris gezisinden sonra Salı günü Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees bölgesinde yer alan Tarbes kasabasına geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından ağırlanan Xi ve eşi Peng Liyuan bölgede bulunan bir dağ restoranında bir görüşme gerçekleştirdi.