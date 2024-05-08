Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tarbes'te görüşme gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'nın Tarbes kasabasında bir dağ restoranında görüşme gerçekleştirdi.
TARBES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'ya giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Paris gezisinden sonra Salı günü Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees bölgesinde yer alan Tarbes kasabasına geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından ağırlanan Xi ve eşi Peng Liyuan bölgede bulunan bir dağ restoranında bir görüşme gerçekleştirdi.