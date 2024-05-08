Üye Girişi
Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tarbes'te görüşme gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'nın Tarbes kasabasında bir dağ restoranında görüşme gerçekleştirdi.

TARBES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'ya giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Paris gezisinden sonra Salı günü Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees bölgesinde yer alan Tarbes kasabasına geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından ağırlanan Xi ve eşi Peng Liyuan bölgede bulunan bir dağ restoranında bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Xi Jinping Fransa Diplomasi Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title