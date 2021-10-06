RTÜK'ten, Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle FOX hakkında inceleme - Haberler
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RTÜK'ten, Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle FOX hakkında inceleme

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
RTÜK'ten, Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle FOX hakkında inceleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir programda Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle FOX TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir programda Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle FOX TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Haber: RTÜK'ten, Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle FOX hakkında inceleme - Haberler
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