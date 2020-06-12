Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor
12.06.2020 08:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:24

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kapılarını açmak için gün sayıyor. 15 Haziran'dan itibaren tekrar eğitime başlaması planlanan merkezlerde, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak özel eğitim alan çocukların bağışıklığının düşük olması nedeniyle katılımın sınırlı sayıda kalacağı belirtildi.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle 14 Mart'tan itibaren resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bir süre önce açılan kreş ve gündüz bakım evleri ile çeşitli kursların ardından 15 Haziran'dan itibaren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) konuyla ilgili bir genelge hazırladığını ifade eden Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, genelgedeki maddelere göre hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, pazartesiden itibaren eğitime başlayacaklarını açıkladı. Sosyal mesafenin korunması, maske uygulaması, dezenfektanlar ve kolonya kullanımı gibi konularda bazı önlemler alındığını ifade eden Toker, en fazla 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat edeceklerini dile getirdi. Özel eğitim alan çocukların bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu anlatan Toker, "Bizim çocuklarımızın, birtakım kurallara uyum sağlamada, normal gelişim gösteren çocuklar kadar uyumlu olmamaları nedeniyle biraz sorun yaşayacağız. 120 velimizle tek tek görüştük. Zaten 3 aylık pandemi sürecinde de onlarla sürekli iletişim halindeydik. Dileyenlere online destek vermeye çalıştık. 120 aileden yaklaşık 45'i 15 Haziran'da eğitime başlamayı düşünüyor. Bu oldukça düşük bir sayı. Ama onların kaygılarını çok iyi anlıyorum. Önce sağlık. Bizim çocuklarımız geç öğrenirler, çabuk unuturlar. 3 ay bizim çocuklarımız için uzun bir süre. Otizmli bireyler ile zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklarda gerilemeler oldu. Aileler de eğitim mi sağlık mı, ikileminde kaldı. Sonuçta birçok aile sağlık dedi. 45 ailenin talebi doğrultusunda hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

AİLELER TAAHHÜTNAME İMZALADIEğitim talebinde bulunan aileler için bir taahhütname hazırladıklarını anlatan Toker, öğrencilerin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı ve ishal şikayeti olması durumunda okula gönderilmeyeceğine dair aileleri bilgilendirdiklerini belirterek "Ayrıca aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varsa ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda öğrenciyi kuruma göndermemeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiklerine dair onlardan imza aldık. Bu sayede riski azaltmayı hedefliyoruz" dedi.Aileleri bilgilendirici broşürler de hazırladıklarını anlatan Toker, kurumların içine çeşitli görseller astıklarını söyleyerek rehber öğretmenlerin de korunma yolları konusunda aileleri tek tek bilgilendireceğini dile getirdi. Sosyo- kültürel açıdan bazı ailelerin daha da zorlanacağını belirten Toker, "MEB 3 aydır verilmeyen eğitimlerin telafisi için bir esneklik sağladı. Biz de telafi etmeye çalışacağız. Ama öğrencilerimizin yaklaşık 3'te 1'i ile yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 3'te 2'lik kayıp var. Bu süreci en iyi şekilde aşmayı diliyoruz" dedi.TEMASSIZ EĞİTİM

İzmir'de 12 yıldır özel eğitim uzmanı olarak görev yapan Latife Akar da artık birebir eğitimlerde hijyene dikkat edileceğini söyleyerek, çocukları maske kullanımına teşvik edeceklerini anlattı. 45 dakikalık seansların ardından sınıfları yarım saat havalandıracaklarını belirten Akar, "Odalarda devamlı bir sirkülasyon olacak. Virüsle ilgili aile eğitimleri yapılacak. Özellikle çocuklara hijyen kurallarını nasıl öğretebilecekleri konusunda ipuçları vereceğiz. Ailelerin bekleme salonlarında toplu halde beklemeleri artık mümkün olmayacak. Eskiden 4- 5 veli bir arada oturup bekliyor, gözlem yapıyordu. Artık bu çok mümkün olmayacak bu süreç geçinceye kadar. Kuruma gelenlerin ateşi kontrol edilecek. Herhangi bir ateş öksürük gibi hastalık belirtisiyle karşılaştığımızda çocuklarımızı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz. Umarız süreç kısa sürer ve biz eskiden olduğu gibi etkileşim içinde neşeli birebir eğitimlerimize devam ederiz" diye konuştu. Akar, 1.5 yaşından 25- 26 yaşa kadar öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Özellikle küçük çocuklarla temasa geçmeden eğitim gerçekleştirmek oldukça zor. Bu süreçte bizim de kafamızda soru işaretleri var. Yaşayıp göreceğiz. Umarız her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Haber
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Gülben Ergen Mariah Carey
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 08:24:38. #1.15#
title