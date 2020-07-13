Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
13.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:27
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Karayazı yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Ali Ekin idaresindeki 34 USN 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki demir direğe çarparak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ve Fatma Sümeyye Ekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA