Osmaniye'de Bayram Kömbesi Üretimi Yoğunlaşıyor

Osmaniye'de, geleneksel hale gelen ve bayramlarda misafirlere ikram edilen bayram kömbesi yapımında, imalathaneler siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi, misafirlere ikram edilen çayların yanında yerini alıyor. İçerisinde bulunan 7 farklı baharat sayesinde uzun süre tazeliğini koruyan ve yıl boyunca üretimi yapılan bayram kömbesi ramazan bayramının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Osmaniye'de fırınlar ve imalathaneler ramazan bayramında bayram kömbesine yurtiçi ve yurtdışından gelen siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.

Çocukluğundan beri bayram kömbesi imalatı yapan Arif Türkmen, "Osmaniye'de geleneksel kömbe üreticisiyim, çocuk yaşta babamın yanında bu işi yapıyordum. Artık baba mesleğini devam ettiriyorum ortalama 30 yıldan beri bu mesleğe devam ettiriyorum. Çocuktum bizim kendimize ait işyerimiz vardı insanlar o zaman kendileri yaptığı için kömbeleri pişirmek için fırınlar lazımdı. Bizim imalathanemizde bayrama son 3 gün kalan üretimimiz kapalıydı sadece insanlar evlerinden leğenlerle getirdikleri hamurlarını tepsilere kendilerini dizerdi biz sadece pişirmesini yapardık. İnsanlar 3 gün boyunca, gece gündüz kadını, çocuğu, erkeği yani bütün mahalle gelir kömbe yaparlardı. Türkiye'de bayramlarda en çok şeker tüketilir. Osmaniye'de gelen bütün misafirlere şeker ikram edilmese bile kömbe mutlaka ikram edilir" dedi.

İnsanlar bayramlarda kapı kapı gezerek komşularına kömbe dağıttığını söyleyen Türkmen, "Çoğu şehirde bayramlarda tatlı yapılır Osmaniye'de kömbe yaparız. Bayram kömbesi Osmaniye'ye ait yöresel bir kurabiye tarzında içerisindeki 7 farklı baharatla farklı bir aroma, farklı bir lezzet elde ediliyor. Bunu yıllardır böyle sürdürüyoruz şuanda tüketimimiz çok yüksek bayramdan haftalar önce üretim yapmaya başlıyoruz taleplere yetişemiyoruz. Osmaniye'de insanlar her eve kömbe dağıtır eskiden insanlarımız bunu evlerinde çuvallarla yaparlardı. O yüzden şu anda da hala o adet kaldığı için insanlar komşularına dağıtıyor. Eskiden insanlar çuvallarla yapardı ve aylarca tüketirlerdi. Bu 1 ay kalsa bile kapalı yerden muhafaza edildiği zaman bunun içerisindeki baharatlarından dolayı bunda bayatlama olmuyor. Şu anda tamam insanlarımız evinde yapmıyor genelde satın alıyorlar ama yine de komşularına kapı kapı dağıtıyor" dedi.

Yılın 12 ayı üretim yaptıklarını ama ramazan bayramında taleplere yetişemediklerini söyleyen Türkmen, 'Üretimimiz olduğu gibi tüketimimizde çok fazla oluyor. Özellikler bayramlarda çok fazla tüketimimiz oluyor. İl dışından ve yurtdışından bile taleplerimiz oluyor oralara gönderiyoruz. Mesela kaç defa Mekke'ye gönderildi buradan sonra Avrupa'ya gönderiyoruz Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi yerlere sipariş gönderiyoruz. Geçenlerde gene bir müşterimiz geldi Hollanda'ya götürmek için sipariş verdi. Fiyatlarımızda çok makul Ayçiçek yağlı 60 Türk Lirası, Zeytinyağlı 70 Türk Lirası" şeklinde konuştu. - OSMANİYE