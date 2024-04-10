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Mersin ve Osmaniye'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Mersin ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde yapılan programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pehlivan, "Milletimiz tarafından eda edilen bugünler, medeniyet değerlerimiz içerisindeki kültür hazinelerimizdir. Neslimize düşen bu değerleri yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımaktır." dedi.

Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Osmaniye

Osmaniye Valiliği de Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma programı düzenledi.

Katılımcılarla bayramlaşan Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniyeli hemşerilerimin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlara birlikte ulaşmayı diliyorum." diye konuştu.

Programda, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri ile vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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