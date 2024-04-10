Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Vatandaşlar Bayram Namazını Kıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Adana'da bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

İslam alemi ve tüm şehitler için dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de çok sayıda vatandaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlarla bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, namaz için Selahattin Eyyubi Camisi'ne geldi.

Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua etti.

Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.