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İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığına seçildi

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Cumhur İttifakı'nın Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet, "Bugün Osmaniye'nin belediye başkanlığına layık görüldük. Bunları sizin gayretli çalışmalarınızla yaptık." dedi.

Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Çenet, "Biz bugün şu noktada Osmaniye'nin şehr-i emini olmaya Allah'ın izniyle hak kazandık. Bunları sizin sayenizde yaptık. Bunları sizin gayretli çalışmalarınızla yaptık. Durmadan, dinlenmeden çalıştınız. Cumhur İttifakı adayı olarak da bugün Osmaniye'nin belediye başkanlığına layık görüldük." diye konuştu.

Çenet, bugünden itibaren Osmaniye'nin hizmetinde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmaniye'mizde dinamik, güçlü bir ekiple, Genel Başkanımızın memleketinde o ihtiyaç duyduğu hizmet atağını hep birlikte başaracağız. Verdiğiniz oylardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanın onların hepsi, Osmaniye'de sizin bir kardeşiniz, sizin canla başla, arı gibi çalışan bir kardeşiniz olarak yerini bulacaktır, bundan hiç şüphe duymayın."

Kaynak: AA / Güncel

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