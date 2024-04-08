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Osmaniye'de Ramazan Bayramının Vazgeçilmez Lezzeti: Yoğurtlu Kömbe

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Osmaniye'de Ramazan Bayramının vazgeçilmez lezzeti olan yoğurtlu kömbe, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Osmaniye'de vazgeçilmez bayram lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan ve geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret tescili alınan 'Yoğurtlu Kömbesinin' yapıldığı imalathanelerde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluştu. Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen kömbe, bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen çayın yanında yerini alıyor.

Yoğurtlu Kömbenin yıllardır bayram öncesi yapıldığını söyleyen Elif Şimşek, "Bizim küçüklüğümüzden beri bayramlarda yapılan yoğurtlu kömbe bayramdan 2-3 gün önce yapılır. Bayramda ve bayramdan sonra 10-15 süre içeresinde yenilen bir tatlımız" dedi.

Yıllardır dükkanında yoğurtlu kömbe imalatı yapıp satan Ali Şimşek, "Osmaniye yöresine ait yoğurtlu kömbe atadan, dededen beri bildiğimiz ve yaptığımız bir kömbedir. Yoğurtlu kömbe veya kuru kömbe, bir evde pişmezse olmaz eve yoğurtlu kömbenin kokusu sinmesi ve her gelen misafire biz de bunu ikram edilmesi gerekir. Eskiden anamızın babamızı, döneminde evlerde, köyde ocaklıkta, sacın üzerinde veya odunlu sobada yapılırdı. Osmaniye yöresinde yoğurtlu kömbe telaşı her Ramazan bayramında olur bizim öf ve gelenek adetimizdir. Her evde mutlaka yoğurtlu kömbe pişer ve misafire ikram edilirdi. Şimdiki dönemlerde ise artık teknolojinin ilerlemesinden dolayı artık hazır elektrikli fırınlarda pişirme yapıyor, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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