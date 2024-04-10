Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde geleneksel bayramlaşma töreni

Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy mezarlığında bir araya geldi.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sakızgediği köyünde yapılan 30 yıllık geleneksel bayramlaşma töreni köy halkını bir araya getirdi. Ramazan Bayramı dolayısı ile köy mezarlığında yapılan bayramlaşmada, Ramazan ayı boyunca köy sakinlerinin indirdiği hatimlerin toplu duası yapıldı. Köy mezarlığında yapılan duanın ardından mezarlıklarda bayramlaşma gerçekleşti.

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten köy muhtarı Mahmut Deveci, "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz bayramlaşma programını bu yılda gerçekleştirdik. Gazze'de yapılan katliamlar yüzüne buruk geçse de gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 yıl önce amcaoğlum Mahmut Deveci tarafından organize edilmiş bir programdır. Ramazan ayı boyunca indirilen hatimlerin köy mezarlığına gelerek sayısını öğrenip burada topluca duasını yapıyoruz. Burada eş dost akraba bir araya geliyor dualar okunup bayramlaşılıyor bu artık bir gelenek haline geldi" dedi. - OSMANİYE