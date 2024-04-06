Osmaniye'de ticari araçta 14 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi

Osmaniye'de ticari aracın yakıt deposunda 14 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan ticari aracı durdurdu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş halde 14 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan sürücü Aydın G., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE