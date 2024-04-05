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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi Programları Düzenlendi

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelenler namaz kıldı, dua etti.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mersin

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle Nihal Atakaş Camisi'nde program düzenlendi.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kılınan akşam ve teravih namazının ardından hatim duası yapıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Zafer Camisi'nde program düzenlendi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kılınan akşam ve teravih namazının ardından hatim duası yapıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara Osmaniye Belediyesince ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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