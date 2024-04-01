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Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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MUSTAFA USTA

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönümlük arazi zarar gördü.

Olay, Sinop'un Osmaniye bölgesi eski Değirmen mevkisinde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nebile Uğur isimli vatandaş soba külünü bahçesine döktü. Rüzgarın da etkisiyle alevler kestane, kavak ve meyve ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nebile Uğur, "Saat 11.00'da kalktım. Sobanın külünü döktüm. Tutuştu ve yanmaya başladı. Ağaçlara gideceğini bilemedim. O arada oğlum geldi. Yangın da karşıya kadar gitti. Evde çocuklar var. Ev yanar diye ağlıyordum, dua ediyordum"  diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye İtfaiye Sinop Yerel Yaşam Güncel Haberler

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