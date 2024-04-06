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Osmaniye'de lüks otomobille göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör tutuklandı

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Osmaniye'de lüks otomobille göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör tutuklandı. Göçmenlerin kaçak yollarla İstanbul üzerinden Almanya'ya gitmek için 10 bin dolar para verdikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, durdurulan bir lüks otomobilde 2 gün önce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Suriye uyruklu 3 kişinin, 2 gün önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları ve İstanbul'dan Almanya'ya gitmek için organizatörlere kişi başı 10 bin dolar verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobil yediemin otoparkına çekildi, Suriyeli 3 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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