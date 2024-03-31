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Kadirli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mustafa T. idaresindeki 01 LK 156 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunun Akarca Yaylası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Mustafa T. ile araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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