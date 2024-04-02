Kadirli'de Canlı Tavuk Taşıyan Tır Devrildi: Yüzlerce Tavuk Telef Oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde canlı tavuk taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır şoförü yaralanırken yüzlerce tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli- Osmaniye karayolu Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen canlı tavuk yüklü tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır şoförünü sıkıştığı kabinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır şoförü tedavi altına alınırken tırda yüklü olan ve kaza sonrası yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - OSMANİYE