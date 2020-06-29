Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler
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Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler

Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler Bir elinde dürbün diğerinde telsiz ormanları gözetliyor Duman avcısı Nurten Güler "İşimi severek yapıyorum" Manisa'nın Salihli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi...

29.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:20

Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler

Bir elinde dürbün diğerinde telsiz ormanları gözetliyor

Duman avcısı Nurten Güler "İşimi severek yapıyorum"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurten Güler, olası yangınlara karşı 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor. Eşini kazada kaybeden Güler'in gönüllü yardımcıları ise çocukları.

"Eşimi kaybettim, işimi bırakmadım"

Bu işe 38 yıl önce dikim sahasında başladığını belirten Nurten Güler, daha sonra yangın ekine geldiğini ve eşi ile birlikte de Allahdiyen Yangın Gözetleme kulesinde çalıştığını söyledi. Eşinin yangın ekibinden emekli olduğu gün, emeklilik imzasını Manisa'ya atmaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anlatan Güler, "Kaza da eşim ile birlikte bir arkadaşı daha hayatını kaybetti. Eşimle birlikte çalıştığımız işi ben bırakmadım ve hala çalışmaya devam ediyorum. Burada çalışırken benim en büyük yardımcılarım ise çocuklarımdır. Yalnız çalışıyorum, sıkıldığım zaman çocuklarımı çağırıyorum. Onlar geliyor bana yardımcı oluyor. Birde yangın çıktığı zaman burada çalışmak çok zor oluyor. Bir bardak su almaya bile fırsatım olmuyor." dedi.

"Ben bu işi severek yapıyorum"

Orman kulesinde çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Güler, "Ben bu işi seviyorum da yapıyorum. Sevmesem zaten bu işi yapmam. Ben burayı seviyorum. 1982 yılından beri ben buralardayım. Dağlara, ormanlara bakmak hoşuma gidiyor. Bu işi güzel yapıyorum, gece dahil dolaşıyorum, ben burada korkmam. Çocuklarım geliyor ama onların işi olduğu zaman gece yalnız çalışıyorum" dedi. Köylülerin kendisine ormancı abla diye hitap ettiğini anlatan Güler "Ormancı ne yapıyorsun derler, ama korkarlar. Köylü arkadaşlarım olsun, komşularım olsun, sen nasıl bekliyorsun diye bana sorarlar. Ben korkmam, senelerdir burada çalışıyorum." diye konuştu.

"Çocuklarım benim gönüllü yardımcılarım"

Yangın kulesindeki bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Güler, "Sabah saat 8'de buraya geliyorum. Kahvaltımı yapıp, ortalığın çevre temizliğini yaparım. Ama her zaman için dürbün elimdedir. İster içeride olsun, ister dışarıda olsun, devamlı dürbün elimde sağa sola her tarafa bakarım" dedi. 38 yıllık çalışma hayatında Kurşunlu Vadisinde çıkan orman yangınını hiç unutamadığını vurgulayan Güler, "Çünkü o gün çok kötü bir andı. Yangın günü oturup bir bardak su içmeye dahi fırsatım olmadı. Çok kötü bir duyguydu o gün. Dumanları görünce hemen haber verdim, fakat yangın aniden tepeye çıktı. Çok korkunç bir gündü. Onun için şimdi bir yangın çıkacak diye çok korkarım. Burada beklerken tepe arkasında ufakta olsa bir duman görsem, hemen ekiplere o bölgeye hareket ettiririm. Çünkü tepe arkasındaki noktayı göremediğim için ekipleri yönlendiriyorum. Hiç gözümü kırpmadan beklerim, yorulduğum zaman benim gönül yardımcılarım olan çocuklarımı çağırırım. Çünkü onlar benim gönüllü yardımcılarım, çocuklarım benim vazgeçilmezlerim. Bunlar olmasa ben buralarda yaşayamazdım." dedi.

"Salihli'de bulunan ormanları gözetlemektedir"

Salihli Orman İşletme Müdürlüğünün yeni kurulan bir müdürlük olduğunu belirten Müdür Ahmet Aydın, İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında Salihli Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin yer aldığını söyledi. Salihli'nin 110 bin hektarlık sahası bulunduğunu belirten Aydın, yüzde 27'ye yakınının orman alanı ile kaplı olduğunu vurguladı. Salihli'de bir tane Yangın Gözetleme Kulesi'nin yer aldığını anlatan Aydın "Bir yangın ekibi, tanker ve ilk müdahale ekibimiz mevcuttur. Allahdiyen Kulemiz Salihli ilçemizi kapsamaktadır. Salihli'de bulunan ormanları gözetlemektedir. Burada çıkacak olan yangınlara ilk haberi verecek olan bu kulemizdir. Bu kulemizin vermiş olduğu ihbar neticesinde, bütün ekiplerimiz harekete geçip, 12 dakika içinde yangına müdahale etmektedir" dedi. Yangınlara karşı hazırlıklarını tamamlayıp, her zaman hazır olduklarını belirten Aydın " İnşallah, yangınsız, kazasız bir sezon geçirmeyi diliyorum" dedi.

Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler

Kaynak: İHA

Manşet

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