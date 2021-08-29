OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)
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OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)

OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

CHP'Lİ AĞBABA: SOSYAL MEDYADA GEZEN BAZI LAR GERÇEKÇİ DEĞİLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Tunceli'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile yangın bölgesinde...

CHP'Lİ AĞBABA: SOSYAL MEDYADA GEZEN BAZI LAR GERÇEKÇİ DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Tunceli'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP'nin 251 belediyesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her türlü araç, gereç ve insan gücünü Tunceli halkıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Tunceli'deki yangınlar, sosyal medyada Türkiye'nin gündeminde. Sosyal medyanın ve kamuoyunun tepkisi neticesinde kimilerinin de tırnak içinde söyleyeyim yaygarası neticesinde buraya helikopter ve uçakla havadan müdahale başladı. Bunun olumlu olduğunu söyleyelim. Öncelikle hemen arkamızda gözüken yangının en çok olduğu alan sabah daha çoktu. Öğlen müdahaleden sonra azaldı. Şu durumu tüm kamuoyunun duyması için söyleyelim; sosyal medyada tepkisi olan insanlar kendilerine göre haklılar, şu anda yangının havadan müdahale ile kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Biz 251 belediyemizle genel başkanımızın talimatıyla her türlü araç, gereç ve insan gücü imkanımızı Tunceli halkımızla paylaşmaya hazırız. Bu durumu Tunceli Valisi'ne de söyledik. Umarım kısa sürede yangın kontrol altına alınır. İnsanlar isyan ediyor, buraya özgü bir durum gibi söylüyorlar ama tekrar belirtelim yangınlar kontrol altına alınmaya başladı. Sosyal medyada bazı fotoğraflar geziyor. Onlar da gerçekçi değil bunu belirtelim. Yangınlar kontrol altına alıncaya kadar burada olacağız. Bizim bölgeye gidilmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz, biz de ısrarcı bir tavır sergilemedik zaten."CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da, "Orada çalışan emekçi kardeşlerimizin mücadelesini yerinde gördük. Gerçekten zor şartlarda çaba veriyorlardı. Bunun insan gücüyle yapılmayacağını söyledik. Oradaki resimleri de sayın valimize söyledik ve havadan müdahale yapılması gerektiğini dile getirdik. Sayın valimiz sabah uçağın geleceğini söyledi. Bugün 1 uçak ve 2 helikopter yangına müdahale edince dün ile bugün arasında yüzde 90 derecelik bir fark var. Gerçekten ciddi bir alan yanmıştı. Biz 12 kilometre yol gittik o gittiğimiz yolda da hem sağlı hem sollu bir şekilde orman yanmıştı" diye konuştu. 

 


OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4) - Haberler
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