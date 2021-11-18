OĞLUYLA KALDIKLARI BARAKA YANDI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OĞLUYLA KALDIKLARI BARAKA YANDI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Meryem Tüysüz (35) ve oğlu Fevzi Köşger'in (16) yaşadığı baraka, nedeni bilinmeyen yangında kullanılamaz hale geldi.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, Meryem Tüysüz (35) ve oğlu Fevzi Köşger'in (16) yaşadığı baraka, nedeni bilinmeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Tüysüz, uzun süre ağladı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı. Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

OĞLUYLA KALDIKLARI BARAKA YANDI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

OĞLUYLA KALDIKLARI BARAKA YANDI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

OĞLUYLA KALDIKLARI BARAKA YANDI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

 Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

 KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title