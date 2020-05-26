Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı göle yağışlar umut oldu
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Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı göle yağışlar umut oldu

Afyonkarahisar ile Konya'nın sınırları içerisinde yer alan ve kuraklığa bağlı olarak yıllar içinde iyice küçülen Akşehir Gölü'nde, son yağışlar umut oldu.

Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı göle yağışlar umut oldu
26.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:13

Afyonkarahisar ile Konya'nın sınırları içerisinde yer alan ve kuraklığa bağlı olarak yıllar içinde iyice küçülen Akşehir Gölü'nde, son yağışlar umut oldu.

Nasreddin Hoca'nın maya çalmasıyla ünlenen Akşehir Gölü, son 15 yılda kuraklığın etkisiyle kuruma noktasına geldi.

Bundan 50 yıl önce yer yer 12 metre derinliğe ve 355 kilometrekare alana sahip olduğu belirlenen göl, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

Kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle suları çekilip daralan göllerin başında gelen Akşehir Gölü, Sultan Dağları'ndan inen mevsimlik ve sürekli akarsular ile yağışlar sayesinde dolmaya başladı.

"Bu yağışlar ümit vadediyor"

Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ve mayıs ayında bölgeye düşen yağış miktarında, geçen yıla göre ciddi artış olduğunu söyledi.

Yağışların Akşehir Gölü'ne katkısının henüz ölçülemediğini dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Gölümüz alansal olarak Türkiye'nin 5. büyük gölü. Göl, 1935'te tamamen kurumuş, 1969 yılında ise taşmış. Gölümüzün kuruma nedenlerinden en önemlisi, yağışların azlığıdır. Hamdolsun bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Zaman zaman gölde incelemede bulunuyoruz. Bu yağışlar ümit vadediyor ancak gölün yapısı gereği mevsimsel yağışlarla su seviyesinde tamamen yükselme olmaz. Yağışlar bizi heyecanlandırıyor ancak gölü eski görkemine getirecek düzeyde değil. Geçen yıla göre iki misli yağışın düştüğünü tahmin ediyorum. Gölde su miktarı bakımından gözle görülür bir fark var. Geçen yıllara göre sevindirici bir gelişme oldu diyebiliriz."

Göldeki gelişme bölgedekileri de sevindiriyor

Göl kıyısındaki mahallede çiftçilik yapan Dursun Solmaz ise zaman zaman kuruyan gölün bu yıl canlandığını belirterek, "Yağışlarla gölümüz dolmaya başladı. Gölün su seviyesinde yükselme gözlemliyoruz. Adeta hayat yeniden başladı. Balıklar da görülüyor. Sultan Dağları'ndaki karların erimesiyle gölümüzde su seviyesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Akşehir Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sevindiren bir gelişme ve bu durumdan çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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