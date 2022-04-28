Dünyayı dolaşan Hollandalı iki arkadaş, Nasreddin Hoca diyarında - Haberler

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Dünyayı dolaşan Hollandalı iki arkadaş, Nasreddin Hoca diyarında

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Dünyayı dolaşan Hollandalı iki arkadaş, Nasreddin Hoca diyarında

Hollanda'dan yola çıkan ve dünyayı dolaşan Hollandalı iki kişi, Akşehir'e gelerek şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Hollanda'dan yola çıkan ve dünyayı dolaşan Hollandalı iki kişi, Akşehir'e gelerek şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Ülke ülke, şehir şehir dolaşan turistlerden Thonnes Berg, Akşehir Belediyesi hizmet binasına gelerek Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Hollandalı turist, Akşehir'in tarihi zenginliğine ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Akkaya'nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Berg, Akşehir'den çok etkilendiğini ve tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi.

Akkaya, Berg'e Akşehir Kirazı lokumu, Nasreddin Hoca biblosu ve belediye kültür yayınlarından oluşan bir set hediye etti.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Nasreddin Hoca, Salih Akkaya, Hollanda, Yerel, Güncel, Haberler

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