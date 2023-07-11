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64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konser düzenlendi

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konser düzenlendi

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64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi.

Şenliğin son gününde Akşehirli gençlerden oluşan "Grup Garadüzen" isimli müzik grubu konser verdi.

Cumhuriyet Meydanındaki konser, izleyenlerden beğeni topladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, konser sonrası grup üyelerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Nasreddin Hoca Güncel Haberler

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