Üye Girişi
Haberler
64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

Kültür Sanat Haberleri

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde Moğolistan Akrobasi ekibi gösteri yaptı. Halk oyunları ekiplerinin sergilediği oyunlarla etkinlik sona erdi.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri farklı etkinliklerle devam ediyor.

Her akşam farklı programların yapıldığı Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda son olarak Moğolistan Akrobasi ekibinin gösterisi yer aldı.

Meydanı dolduran Akşehirlilere ip, çember ve lobutlarla gösteri sunan ekip, yaptıkları tehlikeli hareketlerle izleyenlerden bol alkış aldı.

Etkinlik, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin sergilediği oyunlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Nasreddin Hoca Moğolistan Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title