Kıraç Sivrihisar'da sevenlerini coşturdu

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Kıraç, söylediği şarkılar ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Kıraç, on binlerce insanla coştu. Unutulmaz bir sahne yapan Kıraç, sevenleriyle Sivrihisar'da buluştu. Keyifli geçen konserde on binler hep birlikte Kıraç'ın söylediği şarkılara eşlik etti. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kıraç'a teşekkür ederek Sivrihisar anısına plaket takdim etti. Başkan Yüzügüllü, "Uluslararası Nasreddin Hoca Festivalimiz hız kesmeden devam ediyor. Büyük bir coşku ile yaşadığımız festivalde bizleri kırmayarak aramızda bulunan ve siz değerli vatandaşlarımıza keyifli bir akşam yaştan Kıraç'a sizler adına teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin