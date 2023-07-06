64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde 'Salaklar Sofrası' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Akşehir'de düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan 'Salaklar Sofrası' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu birçok önemli isim ve tiyatro sever izledi. Akşehir Belediye Başkanı oyunculara plaket takdim etti.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Şenlik Kapsamında ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçe'ye çevrilen "Salaklar Sofrası" adlı tiyatro oyunu, Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Tiyatroyu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Çetin Altay, bazı kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

2 perdelik komedi türü oyunda lüks bir yaşam süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının en büyük eğlencesi çevrelerindeki ilginç ve saf insanları keşfederek onlarla bir akşam yemeği boyunca dalga geçmelerini konu ediyor.

Oyunun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya oyunculara teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.