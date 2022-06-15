Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Selvitopu, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin çocuğun ziyaret ettiği Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'yle ilgili CHP liderine ayrıntılı bilgi verdi.

Başkan Selvitopu, Ankara programı kapsamında ilk olarak TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret eden Başkan Selvitopu, CHP liderinin geçen Ekim ayında temelini attığı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Selvitopu, İzmir'in en büyük spor yatırımlarından biri olacak bu merkezi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tamamlamayı ve hizmete açmayı hedeflediklerini vurguladı.

NASREDDİN HOCA'YI ANLATTI

Selvitopu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi ile birlikte hizmete açtığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi ile ilgili de bilgi verdi. Merkezi bugüne kadar 10 bin öğrencinin ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Selvitopu, "Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezimiz kentimiz açısından önemli bir boşluğu doldurdu. Yaklaşık 1 ay öncesinden randevu alınır oldu. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yakın ilgisi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Başkan Selvitopu, CHP Lideri'ne Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'yle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı broşür verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Selvitopu daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, PM Üyesi Murat Emir, YDK Üyesi Mahir Polat'ı ziyaret etti. Başkan Selvitopu, Genel Sekreter Böke'yi ziyaretinde İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Murat Bakan'la da bir araya geldi.

ANKA / Yerel