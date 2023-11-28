Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı filminin galası yapıldı

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"nun ikinci sinema filmi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı"nın galası Torun Center Biletinial Sinemaları'nda yapıldı.

Çocuklara zamanda yolculuk yaptırarak, yenilenen tasarımıyla gelenekle geleceği buluşturmayı amaçlayan film, 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Anadolu'nun sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca'nın sevimli dostlarıyla macera dolu bir yolculuğa çıktığı filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan üstlendi.

Yönetmen koltuğuna Naser Meratibavil'in oturduğu filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı, müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

"Kahramanlarımızı çocuklarımıza anlatmak zorundayız"

Yenihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde çocuklara Nasreddin Hoca'nın "Galibiyetler sayısal üstünlüklerle değil, yürekli olanların birlikte hareket etmeleriyle kazanılır." mesajını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların dinozorlar çağında geçen eğlenceli bir hikayeyi izleyeceklerine işaret eden Yenihan, şunları anlattı:

"Çocuklar hem Nasreddin Hoca'yı hem de dinozorları seviyor. Biz de bu iki sevileni bir araya getirdik. Nasreddin Hoca bizim için çok önemli bir karakter. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar bilinen bir karakter. Biz kendi kültürümüzden olan kahramanlarımızı çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz."

Yenihan, serinin ilk filminin 15 ülkede gösterime girdiğini belirterek, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filmini de 70'ten fazla ülkede göstermek ve Nasreddin Hoca'yı dünya çocuklarına anlatmak istediklerini dile getirdi.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ise "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı"nın, TRT ortak yapımı animasyonların 10'uncu filmi olduğuna dikkati çekerek, "Daha önceki filmlerimiz çok büyük ilgi görmüştü. Bu destek hem sinema ve animasyon sektörüne hem de çocukların temiz içerik izlemesi açısından etkili oluyor. Desteklediğimiz filmlerin 5'i 200 bin, 8'i de 100 bin barajını aştı." değerlendirmesinde bulundu.

TRT Çocuk'un tüm içeriklerinde çocuk gelişimi uzmanlarının katkısı olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Müdür'ümüzün daima vurguladığı gibi biz, emanet kalplerle ve zihinlerle muhatap olduğumuz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çok temiz iş çıkıyor. Bunun neticesinde de izleyiciden de güzel bir teveccüh görüyoruz. İster istemez başarı geliyor. Devamını inşallah yapmak için uğraşıyoruz. 2024'te de birbirinden güzel animasyon filmlerini hem ekranda hem de diğer mecralarda görme imkanı olacak."

Filmin konusu özetle şöyle:

"Nasreddin Hoca, Zehra, Kerim ve Ayşe, şehirlerine gelen dinozor çağı araştırma ekibiyle karşılaşır. Dinozor yumurtasını kötü niyetli kişilerden korumaya çalışan Selim yanlışlıkla dinozorlar çağına gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar ellerinde yumurtayla kalır. Yumurtanın içinden çıkan bebek dinozoru kendi zamanına geri götürmek için geçmişe yolculuk yaparlar ve macera başlar."