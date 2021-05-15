MSB: "Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Şimşek operasyonunun yapıldığı bölge olan Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

MSB: 'Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSB: "Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:40:47. #1.16#

title