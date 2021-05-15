MSB: "Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Şimşek operasyonunun yapıldığı bölge olan Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı