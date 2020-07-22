MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
22.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:29
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
Kaynak: DHA