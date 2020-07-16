Mersin'de minibüs hattı gerginliği
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Mersin'de minibüs hattı gerginliği

MERSİN'de minibüs hatlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini iddia eden bir grup esnaf, belediye binası önünde eylem yaptı.

Mersin'de minibüs hattı gerginliği
16.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:52

MERSİN'de minibüs hatlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini iddia eden bir grup esnaf, belediye binası önünde eylem yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısına girmek isteyen esnafa polis müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de 140 minibüsle faaliyette olan S.S. 12 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için 5 yeni güzergah belirledi. Minibüsler belirlenen güzergah doğrultusunda 7 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başladı. Ancak 1 hafta sonra açılan güzergahın iptal edildiği iddia edilince minibüs şoförleri tepki gösterdi.Bugün düzenlenecek olan UKOME toplantısı için kente gelen minibüs esnafı büyükşehir belediyesine tepki gösterdi. Toplantının yapıldığı Kongre ve Sergi Sarayı önünde bir araya gelen minibüs esnafı içeri girmek isteyince arbede çıktı. Grubu durdurmak isteyen polis ekipleri biber gazı kullandı. İçeri giremeyen grup, büyükşehir belediyesi binası önüne doğru yöneldi. Burada da polis barikatı ile karşılaşan grup oturma eylemi yaparak beklemeye başladı. Grubun bekleyişi sürerken, esnaf odaları temsilcileri ve kooperatif yönetim, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşmek için randevu talep etti. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, esnafın kazanılmış haklarının geri verilmesi gerektiğini söyledi. Grubun belediye önündeki gergin bekleyişi devam ediyor.


Kaynak: DHA

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