Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra ilk kez görüntülendi
MEHMET Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı.
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:16
MEHMET Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.
Kaynak: DHA