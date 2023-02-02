Mehmet Ali Erbil... ÇAĞLA ŞIKEL'E BEL ALTI VURMUŞTU, ÇARK ETTİ!

Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı ünlü sunucu hakkında olay yaratacak sözler sarf etti.

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı.

Mehmet Ali Erbil, Çağla Şikel'in kendi programında birlikte çalıştıklarından bahsetmemesine tepki gösterdi.

Çağla Şıkel'in eski günleri yani Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı zamanları konuşmamasına sinirlenen Erbil, çirkin ithamlarda bulundu.

Erbil, "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu." diye konuştu, ardından olay yaratan şu sözleri sarf etti:

Programına gittim, çünkü para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı.

Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın."

Mehmet Ali Erbil'in olay yaratan sözlerinin ardından tüm gözler Çağla Şıkel'e çevrildi.

ERBİL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Şıkel'in açıklama yapmasına gerek kalmadan Mehmet Ali Erbil akşam saatlerinde flaş bir açıklama yaptı.

"YAŞADIĞIM ONCA HASTALIĞIMA VER ÇAĞLA'M"

Sosyal medyada açıklama yapan Erbil, "Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini.

Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır.

Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen.

Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı.

Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil.

Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm" ifadelerini kullandı.