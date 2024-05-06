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Mehmet Ali Erbil Restoranda Arap Turistlerden Para Topladı

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yemek yemek için gittiği bir restoranda Arap turistlerden para topladı. Arap turistler ise olan bitene anlam veremedi.

RESTORANDA İLGİNÇ ANLAR

Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından Mehmet Ali Erbil, son yıllarda hem mücadele ettiği hastalığı hem de genç sevgilileriyle haberlere konu oluyor.

Ünlü şovmen, son olarak yemek yemek için gittiği bir restoranda Arap turistlerden para topladığı görüntülerle adından söz ettirdi.

TURİSTLER OLAN BİTENE ANLAM VEREMEDİ

Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi.

O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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