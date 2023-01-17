Mehmet Ali Erbil... KIBRIS'TA HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?
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Daha önce uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak edildi.
Kıbrıs'ta üst solunum yolundan rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil, ambulansla hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.
Çıkan bu iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı iddiaların doğru olmadığını belirtti ve posta.com.tr'ye şu şekilde konuştu, "Mehmet Ali Bey'in sağlık durumu gayet iyi.
Kendisine tahsis edilen otelde konaklıyor. Kendisi zaten yarın Türkiye'ye dönüyor."
Kaynak: Magazinkolik / Magazin