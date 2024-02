Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, vücuduna 'Mali' mi yazdırdı? Gülseren Ceylan'ın dövmesi ne?

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aldığı Sevgililer Günü hediyesi gündem oluşturdu. Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'ın dövmesi konuşuluyor. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in adını dövme mi yaptırdı? Gülseren Ceylan'ın dövmesi ne? Mehmet Ali Erbil'in Sevgililer Günü hediyesi ne?

MEHMET ALİ ERBİL'İN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ NE?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çapkınlıkları ile sık sık gündeme geliyor. İlişkileri ile adından çokça bahsettiren Mehmet Ali Erbil, şimdilerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte. Sevgilisi ile mutlu bir ilişki sürdürdüğünü söyleyen Erbil, evliliğe sıcak baktığını ve yeniden baba olmak istediğini ise dile getiriyor. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, son olarak sevgilisini hediyesi ile gündeme geldi.

VÜCUDUNA MALİ Mİ YAZDIRDI?

Gülseren Ceylan, Sevgililer Günü hediyesi ile Erbil'i şaşkına çevirdi. Ceylan, Erbil'in ismini vücuduna kazıdı. Genç kadın, vücuduna "Mali" yazdırdı. Mehmet Ali Erbil bu hediyeyi İnstagram hesabından "Aşkımın Sevgililer Günü hediyesi seni seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.