TikTok Fenomeni Reşit Bozdağ'ın Mehmet Ali Erbil ile Görüntüleri Gündemde

Örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'ın ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil ile olan görüntüleri gündem oldu. Bozdağ ve Erbil daha önce sevgilisi Melis Buse Betkayan ile birçok kez karakolluk olmuşlardı.

Örgüt üyeliği suçlaması ile gözaltına alınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'ın ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil ile olan görüntüleri gündem oldu. Ünlü oyuncu ile Adnan Oktar'ın taklidini yapan Erbil ve Bozdağ daha önce sevgilisi Melis Buse Betkayan ile bir çok kez karakolluk olmuşlardı.

DurakMedya'da yer alan habere göre örgüt üyeliği suçlaması ile gözaltına alındığı iddia edilen TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil ile görüntüsü gündem oldu. Mehmet Ali Erbil ile sık sık bir araya gelen ünlü fenomen oyuncu ile ortak çalışmalarının olacağını da duyurmuştu. Bozdağ ve Erbil tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın taklidini yapmışlardı.

NE OLMUŞTU

Sevgilisi "Kısmetse Olur" yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na kimlik kontrol noktasından geçen Reşit Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürerek hakim karşısına çıkacağı belirtilmişti.