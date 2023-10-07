Mehmet Ali Erbil, Sevgilisine Spor Araba Hediye Etti

Mehmet Ali Erbil, 66 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a spor model bir araba hediye etti. Çift, kasım ayında Amerika'da sade bir törenle evlenecek.

26 yaşındaki Gülseren Ceylan'a spor model bir araba hediye eden oyuncu, kasım ayında Amerika'da sade bir törenle nikah masasına oturacak.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Mehmet Ali Erbil sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı alan ünlü isim müstakbel gelin adayını hediyelere boğuyor.

Değerli taşlarla süslü tektaş yüzük ile evlenme teklifi yapan Erbil'in sevgilisine bu kez spor araba hediye etti. Mehmet Ali Erbil'in aldığı araba ile poz veren Gülseren Ceylan kalp emojosi koymayı ihmal etmedi.

Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlayan çift daha sonra balayına çıkacaklar.