Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

08.10.2020 22:42 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:46

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

(İHA)

Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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